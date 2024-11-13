Altay’da güvenoyu

Üst üste kötü sonuçlarla henüz sezon başında küme düşme stresi yaşayan 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay'da, teknik heyete güvenoyu çıktı. Ligde son 5 maçını kaybeden siyah-beyazlılar, son olarak İzmir derbisinde Altınordu'ya da yenilmekten kurtulamamıştı. Başkan Süleyman Özkaral, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın geleceği ile ilgili konuştu. Özkaral, Karaaslan'ın görevinden ayrılma gibi bir durumunun olmadığını, genç hocanın arkasında olduklarını ve takımın toparlayacağına inandığını kaydetti. 2-0 kaybedilen Altınordu maçında basit hatalardan goller yediklerini kaydeden Başkan Süleyman Özkaral, şirketleşen futbol şubesine talip olan iş insanı Vahdettin Heyal ile görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

ÜÇ PUANI SİLİNECEK

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, üç puan silme cezası ile ilgili de önemli bir detay paylaştı. Özkaral, geçen sezondan kesinleşen 3 puan silme cezasının devre arasında puan durumuna yansıyacağını da sözlerine ekledi. 11 maç sonunda 5 puanla 17. sırada konumlanan siyah-beyazlılar, devre arasında gelecek 3 puan silme cezası sonrası büyük yara alacak. Altay, 17 Kasım Pazar günü sahasında ligde ikinci sırada bulunan güçlü rakibi Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, rakibini taraftar geledesteği ile yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.