Bucaspor 1928 Yasin’le uçuyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 hafta itibarıyla 23 puanla 5. basamakta bulunurken, İzmir ekibini tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin sırtlıyor. Fırtına, şu ana kadar rakip fileleri 16 kez sarsarken bu gollerin 8'i ise 37 yaşındaki futbolcu Yasin'den geldi. Böylece tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli ekibin attığı gollerin yarısını tek başına kaydetmiş oldu. Erbaa, Ankara Demir, Diyarbekir, Giresun, Yeni Mersin İY ve Derince maçlarında 1'er gol atan Öztekin, Karacabey müsabakasında ise 2 gol atmayı başardı. Yasin Öztekin (8), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığında zirvede bulunuyor.