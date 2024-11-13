Ege’de teknik arıza

Profesyonel liglerde farklı hedeflerle Ege Bölgesi'ni temsil eden 23 takımın yarısından fazlası henüz sezonun başı olmasına rağmen teknik direktör değişikliğine gitti. 13 Ege ekibi, ligdeki kötü gidişatın faturasını teknik kadrolara çıkardı. Bodrum FK, Bucaspor 1928, Nazillispor, Bornova 1877, Kuşadasıspor, Balıkesirspor, Uşakspor, Tire 2021, Efeler 09, Denizlispor, Aliağa Futbol, İzmir Çoruhlu ve Turgutlu 1984 hocalarını yenileyen ekipler oldu.

3.5 YILLIK İSTİKRAR SONA ERDİ

Üç buçuk sezon çalıştırdığı Bodrum FK'yı 2. Lig'den Süper Lig'e kadar taşıyan İsmet Taşdemir, ani bir kararla yerini Volkan Demirel'e bıraktı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor, Özkan Kılıç ile yollarını ayırıp Gürhan Sönmez'e takımı emanet etti. Bucaspor 1928'de ise Uğur Balcıoğlu görevinden ayrıldı. 3. Lig'de Bornova 1877, Sercan Yıldırım'la vedalaşıp Ercan Kılıç ile el sıkıştı. Kuşadasıspor, Bülent Ataman'ın yerine Bayram Sevindik'i takımın başına getirdi. Denizlispor ise Çağdaş Mavioğlu ile yollarını ayırıp, takımın başına eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden olan Ali Yalçın'ı getirdi.

ERİŞ VE KAPLAN YER DEĞİŞTİRDİ

Yine Üçüncü Lig'de Uşakspor'da Efrahim Alkan'ın görevine son verildi. Sezona İbrahim Yıldırım ile başlayan Tire 2021, 4. haftada takımın başına Galip Gündoğdu'yu getirdi. Aliağa Futbol, Fatih Çardak'ın biletini ilk 5 karşılaşmada keserken, teknik direktörlük koltuğuna deneyimli isim Mesut Toros geçti. Yine 2. Grup'ta sezona Balıkesirspor'da başlayan Levent Eriş, İzmir Çoruhlu'da Engin Dursun'dan boşalan koltuğa oturdu. Bal-Kes'in yeni teknik adam tercihi Veyis Kanber oldu. Turgutluspor'dan ayrılan Ömer Kaplan'ın yeni adresi, Tolga Şanbay ile vedalaşan Efeler 09 oldu. Kasaba ekibi ise yola Eray Gülay ile devam etti.

Buca 1928, Play-Off hattının içinde yer alsa da zirveden uzaklaşınca teknik adam Uğur Balcıoğlu istifa etti.