Karşıyaka tam gaz

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Karşıyaka sahasında Yunan ekibi Kolossos Rodos'u farklı mağlup ederek Play-In oynamayı garantiledi: 95-79. Yeşil-kırmızılı ekip, ayrıca grubundaki diğer maçta Saint-Quentin, Tenerife'yi yenerse grup liderliği için de iddialı bir konuma gelecek. İlk maçında Tenerife'ye mağlup olduktan sonra Saint-Quentin'i yenen Kaf-Kaf, oynadığı son iki maçta da Rodos'u mağlup ederek üçte üç yaptı. Mücadele oldukça çekişmeli başladı.

RAKİBİNE SAYI ŞANSI TANIMADI

İki takımda hücumda etkili olurken, savunmada aynı sertliği gösteremedi. Karşıyaka ilk periyodu 28-25 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda istediklerini sahaya yansıtan yeşil-kırmızılılar, aradaki farkı 20 sayıya kadar çıkardı ve devreye 58-38 önde girdi. Üçüncü periyotta rakibinin kendisine yakalamasına izin vermeyen İzmir temsilcisi, özellikle McCollum'un dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı korudu. Kaf-Kaf, son bölüme 76-55'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte Rodos ekibi aradaki farkı kapatmaya çalışsa da yeşil-kırmızılılar izin vermedi. Karşıyaka parkeden 95-79 galip ayrıldı.