KSK’de zafer sözü

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezona 48 yıllık gol yememe, 21 yıllık galibiyet serisi rekorlarını kırarak namağlup lider başladıktan sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı ve ardından kulübün üst üste istifalarla olağanüstü kongre sürecine girmesiyle sarsılan Karşıyaka'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay sessizliğini bozdu. Türkiye'nin en kariyerli teknik adamlarından olup sezon başında Kaf-Kaf'ın dümenine geçen Akçay, sıkıntılı süreçten geçen camiaya takımıyla ilgili güvence verip, "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Gökhan Şensan'a götüreceğiz" dedi. Oynadığı 10 maçın 8'ini kazanıp, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle kendi puan ve galibiyet rekorunu kıran yeşil-kırmızılı takımda Akçay, şampiyonluk hedefini yineledi.

TAKIMDA SIKINTI YOK

Tecrübeli teknik adam, kongre süreciyle de ilgili açıklamalar yaptı. Akçay, "Kulüpteki süreci bize yansıtmıyorlar. Prim ödemeleri, tesislerdeki yemek, antrenmanlar konusunda bir sıkıntımız yok. Evet çok büyük bir acı yaşadık, tam her şey iyi giderken camia olarak etkilendik, kulüpte kongre süreci var ama bu günleri hep beraber atlatacağız. Karşıyaka camiası bunu aşacaktır. Biz yine kazanmaya, hedefe yürümeye devam edeceğiz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluk kupasını Gökhan Şensan'a götüreceğiz" dedi.