Manisa FK’da sarı kart alarmı

Birinci Lig'de son hafta Erzurum'u yenerek liderlikten eden Manisa Futbol Kulübü'nde sarı kart alarmı verildi. Ligde milli ara dönüşü Keçiörengücü ve Amed Sportif ile üst üste iki deplasman maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda, iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Manisa ekibinde Mamadou Cissokho ile Oktay Gürdal'ın üçer sarı kartı bulunuyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, bu iki oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etti. Ligde 17 puanla Play-Off hattının iki puan gerisinde yer alan Manisa FK iki zorlu deplasmandan da kayıpsız dönüp çıkışa geçmek istiyor.