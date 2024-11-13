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Menemen FK içeride çok rahat

HABER MERKEZİ
Menemen FK içeride çok rahat

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, ilk 11 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Şu ana kadar ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 28 puanla lider 68 Aksaray Belediyespor'un hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Taraftarının önünde bu sezon başarılı bir performansa imza atan Menemen FK, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken kalesinde ise sadece bir gol gördü. Sarı-lacivertliler, evindeki tek golü ise Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedi. Aynı zamanda İzmir ekibi, tek beraberliğini de bu maçta almış oldu.

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