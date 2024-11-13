Merkezefendi’nin tadı iyice kaçtı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket'te moraller giderek bozuluyor. Yalovaspor'a deplasmanda 90-76 mağlup olan Denizli temsilcisi, bu yenilgiyle 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 puanla 13. sırada kaldı. Merkezefendi Belediyesi Basket, son sıradaki takımla puan farkını 1'e indirdi. 7 puana yükselen Yalovaspor, son sıradan kurtulup, Merkezefendi'yi yakalayarak puan eşitliği sağladı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Zafer Aktaş, şanssız bir karşılaşma yaşadıklarını belirtti. Aktaş, "Maçın hemen başında Ayberk'i kaybettik ve kural gereği rotasyonda ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Arca'nın 5 faul almasıyla oyun içinde sıkıntılar yaşadık. Yine de maçın son 5 dakikasına kadar oyunun içinde kaldık. Son dakikalarda yaptığımız hatalar, maçı kaybetmemize neden oldu. Şimdi doğru rotasyonla en iyi şekilde bir sonraki maça hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Deplasmanda 3'te 0 yapan Merkezefendi Bld Basket'in performansı eleştirilere yol açtı. Basketbolseverler, yanlış transferlerin takımı bu duruma getirdiğini belirterek, sorumlunun başantrenör Zafer Aktaş ve yönetim olduğunu ifade etti. Ligin son sırasındaki bir takımdan 15 sayı farkla yenilmenin "utanç verici" olduğunu savunan taraftarlar, bu duruma açıklama getirilmesinin zor olduğunu belirttiler. Son iki sezondur ligde kalmayı son anda başaran Merkezefendi Basket'in, bu sezon üçüncü kez "çekirge misali" sıçrayamayacağı ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüşü sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirildi.