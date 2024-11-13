Türkiye Kupası programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak olan 4. eleme turu müsabaka programı belli oldu.

3 ARALIK SALI: Iğdır FK-Muşspor (13.00), Bandırma-Karacabey (13.30), Antalyaspor-Sinopspor (15.30), Adana Demir-Sebat Gençlik (18.00), Samsunspor-52 Orduspor (20.30),

4 ARALIK ÇARŞAMBA: Alanya- Fethiye (13.00), Erzurum-Ayvalıkgücü, Yeni Mersin İY-Kırklareli, Ankaraspor-Etimesgut, Amed-Adana 01 FK, 1461 Trabzon-Kırıkkale, G.Birliği-Kütahya, A.Üniversitesi-Bucaspor 1928, 24Erzincanspor-Karaköprü, Çorluspor 1947-Manisa FK, İstanbulspor-Alanya 1221, Menemen FK-Elazığ, Karagümrük-Sarıyer, İskenderun-Tire 2021 (13.30), Karşıyaka-Ankaragücü (15.30), Konyaspor-Kepezspor (18.00), Bursaspor- Vanspor (20.30),

5 ARALIK PERŞEMBE: Ümraniye- Isparta 32 (13.00), Ankara Demir-Kastamonu, Keçiörengücü-Beyoğlu, Karaman FK-Esenler Erok (13.30), Hatayspor-Osmaniye (15.30), Çaykur Rize- Silivri (18.00), Gaziantep FK-Batman Petrol (20.30).