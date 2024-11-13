Yalçın dönemi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da Ali Yalçın, teknik direktörlük görevine başladı. Üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası düşme hattına gerileyen yeşil-siyahlılar, sıkıntılı günler geçiriyor. Dokuz hafta görev yapan ve 7 puan toplayan teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasının ardından, takımın başına getirilen teknik direktör Şükrü Akar, 7-0 kaybedilen Sebat Gençlik maçı sonrası yönetim ile görüşerek ayrılık kararı aldı. Akar'ın, takımın mental olarak çöktüğünü belirterek görevi bıraktığı öğrenildi.

YALÇIN DÜN ANTRENMANA ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından yönetim yeni teknik direktör arayışlarına hız verirken, hızlı bir hamle ile sorunu çözdü. Profesyonel Şube Başkanı Güray Özkan'ın, sezon başında adı geçen eski teknik direktör Ali Yalçın ile pazartesi günü yaptığı görüşme sonrası, dün ikinci görüşme gerçekleştirildi. Uzun yıllar Denizlispor'da forma giymiş ve çeşitli kademelerde teknik adamlık yapan Yalçın ile el sıkışılırken, deneyimli çalıştırıcı dün ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, 2016-2017 sezonunda takım 1. Lig'de kritik bir dönemeçteyken son 6 hafta kala göreve gelmiş ve sezon sonunda 40 puan toplayarak Denizlispor'u ligde tutmayı başarmıştı. Sıkıntılı süreçte takımın başına geçen Yalçın, yine Denizlispor'un kurtuluşu için çabalayacak.

ATEŞ HATTINA KADAR GERİLEDİ

Bu sezon 10 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Denizli ekibi, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte hanesine sadece 7 puan yazdırabilen Horoz, korkulu rüya görmeye başladı. Tarihinde birçok başarıya imza atan Denizlispor, amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Denizlili iş adamları ve camia yetkililerinin kayıtsız kaldığı Denizlispor sahipsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.