Babasının izinde

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki motosiklet sporcusu Ali Tok, bu sporda daha önce şampiyonluğu bulunan babasının yolundan giderek 2 yaşında motosiklete binmeye başladı. Ali'nin aynı zamanda eğitmeni olan babası Barış Tok, oğluna özel eğitimler vererek yeteneğinin gelişmesini sağladı. İlk motorunu 2 yaşındayken alan Ali Tok, 4 yaşına gelince ise ilk lisansını aldı. Minik Ali, lisansını aldıktan sonra babasının da şampiyonluk numarası olan 13 numara ile artık motosiklet yarışları için hazırlanmaya başladı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Ali, 2023 yılında İzmir'de yapılan ve katıldığı ilk yarışı olan Türkiye Süpermoto Şampiyonası 50 cc Mini kategorisi 5-7 yaş grubunda Türkiye birincisi oldu. Ardından 2024 yılında Uşak'ta düzenlenen aynı şampiyonada, 6 yarışın tümünü kazanarak hem Türkiye birincisi oldu hem de 50 cc mini kategorisinin pist rekorunu kırdı. Minik Ali'nin en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olup pistte İstiklal Marşı'nı okutmak.

"SIRA ALİ'DE"

Ali'nin motosiklet kariyerinin 1 yaşında denge bisikletiyle başladığını anlatan milli yarışçı baba Barış Tok, "Benim de Türkiye Pist, Enduro, Motokros ve Drag Şampiyonluğum var. Şimdi sıra Ali'de" dedi. Motorun üstünde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten minik şampiyon Ali Tok, "Toprak Razgatlıoğlu'nu seviyorum. Onun gibi bir yarışçı olmak istiyorum. Onun motoru benimkinden hızlı da olsa kendisiyle yarışmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.