Karting Şampiyonası Uşak’ta yapılacak

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. etabı, 16-17 Kasım tarihlerinde Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Uşak Karting Pisti'nde düzenlenecek. Organizasyonda 5 ayrı kategoride 53 sporcu mücadele edecek. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği organizasyonda, ilk yarışlar cumartesi günü, diğer 2 yarış ise 17 Kasım Pazar günü koşulacak.