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Karting Şampiyonası Uşak’ta yapılacak

HABER MERKEZİ
Karting Şampiyonası Uşak’ta yapılacak

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. etabı, 16-17 Kasım tarihlerinde Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Uşak Karting Pisti'nde düzenlenecek. Organizasyonda 5 ayrı kategoride 53 sporcu mücadele edecek. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği organizasyonda, ilk yarışlar cumartesi günü, diğer 2 yarış ise 17 Kasım Pazar günü koşulacak.

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