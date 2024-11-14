KSK’yi Enes sırtlıyor

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle Bursaspor'la şimdiden kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'yı golleriyle yine Enes Nalbantoğlu taşıyor. Geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezon da ilk iç transfer hamlesi olarak kadroda tutulan Enes, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Enes bu sezon 10 haftada 5 kez ağları sarsarken, Kaf-Kaf 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı tüm maçları kazandı.

36 MAÇTA 18 GOL ATTI

Karşıyaka'da ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte lig ve kupada toplamda 36 müsabakaya çıktı. Enes, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydetti.

HESAP KESECEK

Ligde 3-0 kazanılan Bulvarspor (2) ve Artvin Hopaspor deplasmanları ile yine 2-0 galip gelinen Kuşadasıspor deplasmanında skora katkı veren Enes, ilk iç saha golünü geçen hafta Muşspor'a attı. Enes Nalbantoğlu, 2-1 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ligdeki zirve mücadelesinde bu hafta pazar günü Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak Karşıyaka, rakibinden geçen sezon Play- Off'taki yenilginin rövanşını almaya çalışacak. Amatörden çıkan Eskişehir temsilcisine geçen sezon ilk maçta son anlarda 3-2 yenilip, İzmir'deki rövanşı yine son anlarda penaltı golüyle 1-0 kazanan Kaf- Kaf, 2'nci Lig hayallerine ise yine rakibi karşısında veda etmişti. Grupta normal sezonun son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp Play-Off'a kalan Karşıyaka, favori olarak çıktığı eşleşmede Anadolu Üniversitesi'ne taraftarı önünde 1-0 yenilerek elenmişti.