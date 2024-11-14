Tire’de Gündoğdu resmen ayrıldı

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Tire 2021 FK'da Galip Gündoğdu dönemi sona erdi. Eylül ayı sonlarında göreve getirilen Gündoğdu'nun yerine yeni hoca arayışlarına başlandığı öğrenildi. Sezona, takımı BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkaran İbrahim Yıldırım ile başlayan sarı-kırmızılılar, başarısız sonuçların ardından faturayı Yıldırım'a kesti. Arayışların ardından Galip Gündoğdu'yu göreve getiren Tire FK'lı yöneticiler, 5. haftadan itibaren takımı 59 yaşındaki tecrübeli hocaya teslim etti. Galip Gündoğdu yönetiminde çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan Tire kendi sahasında kazanamazken, 10 haftanın sonunda düşme hattının hemen üstünde yer aldı.