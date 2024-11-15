Demirel’den kesik yediler

TRENDYOL Süper Lig'in ilk haftalarında teknik direktör değişikliği yaşayan takımlardan olan Sipay Bodrum FK'da, İsmet Taşdemir döneminin önemli isimlerinden olan Samet Yalçın ve Diogo Sousa, Volkan Demirel'in gözüne giremedi. Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımın demirbaşlarından olan ikili, Süper Lig'de de yeşil-beyazlıların önemli parçalarından oldu.

Portekizli kaleci Diogo Sousa, Taşdemir'in takımın başında olduğu 10 maçın tamamında kaleyi korudu. Demirel'in dümene geçmesiyle ise son 2 müsabakada yerini Gökhan Akkan'a bıraktı.

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Ege ekibindeki 4. sezonuna giren Samet Yalçın da Demirel'den kesik yiyen futbolculardan oldu. Taşdemir ile 10 karşılaşmada görev alan ve 5 müsabakaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, Volkan Demirel yönetimindeki Alanyaspor maçında oyuna 66. dakikada girdi. Son Antalyaspor karşılaşmasında ise hiç şans bulamadı. Milli arada tamamen kendi oyun yapısını futbolculara aşılayacak Volkan Demirel'in 23 Kasım'daki Galatasaray karşılaşmasında da kadroda radikal değişikliklere gitmesi bekleniyor.