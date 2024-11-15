Horoz krizden Yalçın ile çıkacak

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son olarak 7-0'lık Sebat yenilgisinden sonra teknik direktör değişikliğine giderek Ali Yalçın ile anlaşan Denizlispor, yeni bir sayfa açmak istiyor. 2016-2017 sezonunda Horoz'u 1. Lig'de son 6 haftada devralan Yalçın, o dönem takımı düşme hattından çıkararak ligde kalmasını sağlamıştı. Yönetim, Yalçın'ın kulübü yakından tanımasının mevcut kadroyla hızlı bir uyum sağlamasına yardımcı olacağını düşünüyor. İmzaların atılmasının ardından takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Yalçın, oyuncularla birebir iletişim kurarak moral verdi. Takımda bir an önce toparlanma sürecine girmeyi hedefleyen Yalçın, sezonun geri kalanında yeşil-siyahlıların düşme hattından uzaklaşması için mücadele edecek.