Altınordu’da tek hedef 3 puan

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda aldığı 2-1'lik Batman Petrol mağlubiyetini evindeki derbide Altay'ı 2-0 yenerek telafi eden Altınordu, bugün Karaköprü Belediyespor'un konuğu olacak. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ligde 22 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 6 puanı bulunan düşme hattındaki rakibini yenerek 2'nci dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Olcay Şahan, "Kayıpsız geçmemiz gereken bir maç. Takımımızın havası gayet iyi. Kazanıp yola devam etmek istiyoruz" dedi. Altınordu'da U20 Milli Takımı'na katılan Serhat, Furkan Yöntem, Sami ve İlkan bu maçta forma giyemeyecek.

3. LİG'DE DÖRT EGELİ CUMARTESİ MESAİSİNDE

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün 11. hafta müsabakalarına çıkacak. 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor deplasmanda son sıradaki Beykoz İshaklı ile karşılaşacak. 3. Grup'ta namağlup unvanını koruyan 4'üncü sıradaki Aliağa Futbol evinde zirve takipçisi 52 Orduspor karşısında galibiyet arayacak. Düşme hattına gerileyen Efeler 09 SFK ise evinde 1923 Mustafakemalpaşa ile karşı karşıya gelecek. 4. Grup'ta evindeki son 3 maçı kazanan İzmir Çoruhlu ise Play-Off hattındaki Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak. Tüm müsabakalar 14.00'te başlayacak.

ALTAY EVİNDE ZORLU SINAVDA

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kaybederek düşme hattına demir atan 5 puanlı Altay, pazar günü evinde 25 puanlı zirve takipçisi Sarıyer önünde en zor sınavlarından birini verecek. Siyah-beyazlılar, grupta namağlup unvanlı tek ekip olan Sarıyer'e ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. 2'nci sıradaki İstanbul ekibi 19 gol atarken, kalesinde gördüğü 4 golle en az gol yiyen ekip konumunda. Altay ise aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alıp 17'nci sırada yer buldu. Siyah-beyazlılar 6 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

MENEMEN FK'DA BURAK 6 AY YOK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın sakatlanmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda genç oyuncunun ilk yarıyı kapattığı ifade edildi. Takımın genç yıldızlarından olan Burak sezona iyi bir başlangıç yaparak forma giydiği ilk 5 karşılaşmada 3 gol atmıştı. İzmir ekibinin başarısında önemli bir pay sahibi olan genç oyuncu, 5. hafta mücadelesi kapsamında oynanan Van Spor FK maçında sakatlanarak 4 lig maçında forma giyemedi. 23 yaşındaki Burak, ardından 10. haftadaki Erbaa maçıyla formasına kavuştu. Geçtiğimiz hafta Ankara Demir önünde ise 13 dakika sahada kalan genç oyuncu tekrar sakatlanarak büyük üzüntü yaşadı.