Bodrum Can’ın peşinde

Ara transfer döneminin hazırlıklarına başlayan Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nın rotası Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği ancak hiç verim alamadığı Can Keleş'i devre arasında kiralamayı düşünürken, Ege ekibinin oyuncuya talip olduğu öğrenildi. Hücum kanatlarının güçlendirmesi gerektiğini düşünen teknik direktör Volkan Demirel ve teknik heyet, 23 yaşındaki Avusturya doğumlu oyuncunun geçici transferi için çalışmalara başladı. Yakından tanıdığı Can'ı, Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde de transfer etmek isteyen Demirel, 2001 doğumlu futbolcunun Rapid Wien'den Karagümrük'e gitmesine engel olamamıştı. İstanbul ekibinde 1 sezonda patlama yapan genç oyuncu, sezon başında da Süper Lig'in dev kulübü Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

KARTAL'DA GÖZE GİREMEDİ

Fatih Karagümrük, Can Keleş'i 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta süre alan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Ardından sezon başından Beşiktaş 2 milyon 500 bin Euro artı başarı bonusu karşılığında oyuncuyu 4 yıllığına renklerine bağlamıştı. Ancak geçen sürede Can, Van Bronckhorst'un gözüne giremedi. Genç futbolcu lig ve Avrupa'da toplam 22 dakika şans bulabildi.

G.SARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Süper Lig'de 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Bodrum FK-Galatasaray maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu. Ev sahibi Bodrum temsilcisi müsabakanın bilet fiyatlarını VIP tribün 15 bin TL, maraton 5 bin, misafir tribün 3 bin 250, kale arkası ise 2 bin 500 TL olarak belirledi. Yapılan açıklamada "Öncelikli biletleri 16 Kasım Cumartesi 18.00'e kadar Passo Mobil Uygulaması, passo.com.tr ve stadımızda yer alan gişeden temin edebilirsiniz. Genel satış cumartesi günü 18.00'den sonra uygulama üzerinden başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.