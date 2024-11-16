Egeliler zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege temsilcileri bugün zorlu müsabakalara çıkacak. Günün ilk maçında 6 karşılaşmada 4 galibiyet alan Karşıyaka Yalovaspor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Kaf-Kaf, Galatasaray ve Büyükçekmece galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak. Geçen hafta yaşanan antrenman boykotu krizini aşan Karşıyaka'da McDermott da iyileşip parkelere dönmüştü.

MANİSA BASKET İLK PEŞİNDE

Bu sezon oynadığı 6 maçı da kaybedip galibiyet alamayan tek takım olarak dibe demir atan Manisa Basket kötü gidişe Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetimindeki ilk sınavda Türk Telekom deplasmanında son vermeye çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sezona Ozan Bulkaz yönetiminde hazırlanan Manisa ekibi, ligin başlamasına günler kala göreve getirdiği antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla geçen hafta yollarını ayırmıştı. Yeni yapılanmaya giden Manisa Basket, hafta içinde Kazys Maksvytis'i göreve getirmişti.