Filede derbi günü

Sultanlar Ligi'nde düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi Aras Kargo bugün evinde Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Ferhat Büyükpamukçu ve Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Bir galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sezona kötü başlayan, ancak son haftalarda toparlanan Aydın'ın Sultanları ise kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan maç öncesi Aras'da flaş bir gelişme yaşandı. İzmir ekibi Ceren Karagöl ve Berre İnce'nin ardından Ukraynalı smaçör Yuliia Mirtskhulava ile yollarını ayırdı.