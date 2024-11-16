Göz-Göz’e süper gelir

Trendyol Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken Göztepe şimdiden 103 milyon 875 bin TL gelir elde etti. Aldığı 5 galibiyet ve 3 beraberlik neticesinde 32 milyon 175 bin TL kasasına koyan Göz-Göz, Süper Lig'e ayak bastı parası olarak da 71.7 milyon TL hanesine yazdırdı. İzmir ekibi, Kayseri, Konya, Trabzon, Bodrum ve Sivas'ı mağlup edip, Antalya, F.Bahçe ve Alanya ile berabere kalarak önemli bir kazanç sağladı. Ayrıca sezon sonundaki sıralamaya göre de sarı-kırmızılılar kasasını doldurma şansına sahip. Şampiyon takım 71,1 milyon lira prime hak kazanacak. Lig ikincisi 56,9, üçüncü 42,6, dördüncü 28,4, beşinci 14,3 ve altıncı da 7,2 milyon lirayla ödüllendirilecek. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göz-Göz ligi üst sıralarda bitirirse yayın gelirinden de önemli pay alacak.

FOFANA'DAN PATLAMA BEKLENİYOR

Göztepe'nin İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana beklentilerin uzağında kaldı. Üçü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki Fildişi Sahilli, 1 gol atabildi. Sarıkırmızılı teknik heyet, Fofana'dan milli maç arasından sonra Beşiktaş deplasmanında rakip fileleri sarsmasını bekliyor.

PFDK'DAN CEZA YAĞDI

Süper Lig'in 12. haftasında Konya'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenen Göztepe'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ağır bir fatura kesildi. PFDK, İzmir ekibine hem para cezası hem de toplam 9 blokta yer alan taraftarların biletlerine bloke koyma kararı verdi. Konya maçını Kuzey Tribün 205, 206, 207 ve 208 ile Doğu Tribün 211, 212, 213, 214 ve 215 bloklarında takip eden taraftarlar, iç sahadaki Adana Demispor maçında tribündeki yerlerini alamayacak. PFDK, Konya maçındaki olaylardan dolayı Göztepe Kulübü'ne iki farklı maddeden toplam 468 bin TL para cezası kesti. Taraftarların neden olduğu saha olayları sebep gösterilerek 168 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratın ikinci kez tekrarlanmasından dolayı da 300 bin TL para cezası verdi.