Horoz yasağı kaldırıldı

Nesine 3. Lig 4'üncü Grup'ta sıkıntılarla boğuşan ve bir türlü düşme hattından çıkamayan Denizlispor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) iyi haber geldi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle TFF'den kulübün lehine karar çıktığı ve transfer yasağının kaldırıldığı belirtildi.

TALİMATLARA AYKIRI TALEP

Kulüpten yapılan açıklamada "Avukatımız İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk, bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığını tespit etti. İtiraz neticesinde kulübümüz lehine karar çıkmış ve 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklı transfer yasağı kaldırılmıştır. Borç yapılandırması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.