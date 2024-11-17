Altay’da mutlu son

Altay, futbol şubesine talip olan iş insanı Vahdettin Heyal ile görüşmelerde sona geldi. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat, ticaret, turizm, lojistik, sağlık, tarım, gıda, danışmanlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Heyal, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada yarın devir için siyah-beyazlı yönetimle resmi imzaları atacaklarını açıkladı. Yaklaşık 1 aydır İzmir ekibiyle temasta olduğunu ifade eden Vahdettin Heyal, "Yeni yapıda iki farklı yönetim olacak. Kulüp yönetimi ve şirketleşen futbol şubesi ayrı hareket edecek. Resmi imzaları attıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı iki ay içinde devire onay verecek. Bu onay bir hafta içinde de olabilir iki ay içinde de. Entübe durumda olan siyah-beyazlı kulübü önce yoğun bakıma sonra odaya çıkaracağız" diye konuştu.

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Futbol şubesinin başına Altay camiasının saygı duyduğu bir ismi getireceklerini de ifade eden Vahdettin Heyal, "İlk olarak hedefimiz takımı ligde tutmak. Kulüpte acil dokunmamız gereken aksaklıklar var. Tesisteki fiziki sıkıntılar, ayrıca futbolcu ve teknik heyete maddi katkılar koyacağız. Katlanarak devam eden futbolcu borçları var. İkili görüşmelerle mutabakata varıp bu alacakları yapılandıracağız. Sonra 5 yıllık orta vadeli planımızı hayata geçireceğiz. Altyapı, amatör şubeler ve lisanslı mağaza satış platformlarımızı profesyonelleştirerek, Türk futboluna örnek olacak bir kulüp yapısı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar camiada heyecan yarattı.

RAKİP SARIYER

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçı kaybeden düşme hattındaki Altay bugün evinde zirve takipçisi Sarıyer'le kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Ceyhun, Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın yanı sıra tedavileri süren Caner ile Ali Solmaz forma giyemeyecek. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 25 puanla 2'nci basamakta yer alan Sarıyerspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.