  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Filede dev derbi

Filede dev derbi

HABER MERKEZİ
Filede dev derbi

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Karşıyaka ve Göztepe, bugün karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sezon başından bu yana namağlup ilerleyen iki takımdan Göztepe tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 21 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karşıyaka ise elde ettiği 7 galibiyetten üçünü 3-0, ikisini 3-1 ve ikisini de 3-2'lik skorlarla kazanarak 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunulurken sınırlı sayıda öğrenci bileti ise ücretsiz olarak dağıtılacak. Göztepe taraftarı ise güvelik gerekçesiyle salona alınmayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA