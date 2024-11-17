Filede dev derbi

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yenilgisi bulunmayan Karşıyaka ve Göztepe, bugün karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Sezon başından bu yana namağlup ilerleyen iki takımdan Göztepe tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek 21 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karşıyaka ise elde ettiği 7 galibiyetten üçünü 3-0, ikisini 3-1 ve ikisini de 3-2'lik skorlarla kazanarak 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunulurken sınırlı sayıda öğrenci bileti ise ücretsiz olarak dağıtılacak. Göztepe taraftarı ise güvelik gerekçesiyle salona alınmayacak.