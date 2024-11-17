Heyecan dolu pazar

İkinci Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup ve Üçüncü Lig'de şampiyonluk, Play-Off ve ligde kalma savaşı veren Egeliler, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. 2. Lig Kırmızı Grup Ege derbilerine sahne olacak. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nazilli, Play-Off hattındaki Bucaspor 1928'i konuk edecek. Maçı Kemal Savaş yönetecek. Averajla ikinci sırada yer alan Menemen FK ise Somaspor ile evinde kozlarını paylaşacak. Mücadelede Melih Kurut düdük çalacak. Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, sahasında İnegölspor ile karşılaşacak. Üçüncü Lig 1. Grup'ta şampiyonluk kovalayan Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne; Bornova 1877, Kahramanmaraş'a; Kuşadasıspor ise Kırşehirspor'a konuk olacak.

HOROZ, KASABA'YA KARŞI

2. Grup'ta Tire 2021, Adıyaman ile; Muğla ise Fatsa'yla dış sahada oynarken Uşak ise Silivri'yi konuk edecek. 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Küçükçekmece'ye konuk olacak. 4. Grup'ta ise Ege derbisinde Denizlispor, Turgutlu 1984 ile sahasında zorlu bir maça çıkacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.