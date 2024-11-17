Kaf-Kaf şov yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Yalovaspor'u 104-81 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kaf-Kaf, 30 Kasım'a kadar maç yapmayacak. Karşılaşmanın ilk periyotunda yeşil-kırmızılılarda McCollum 9, Jefferson 7, Kenan ve Webb 5'er sayı ile yıldızlaştı ve ilk çeyreği KSK 34-25 önde tamamladı.

KARŞIYAKA FARKI İYİCE AÇTI

İkinci çeyrekte de skorer kimliğini devam ettiren İzmir ekibi bu çeyrekte Russell'ın 12, McDermott'un 8 sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 64-40 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda da sıkı savunmasını sürdüren Ufuk Sarıca'nın öğrencileri özellikle hızlı hücumlarda Russell ve Webb'in basketleriyle farkı 30 sayı sınırına kadar çıkardı. Bu çeyreğin son hücumunda Russell'ın kaydettiği son saniye üçlüğü ile Karşıyaka son periyota 92-61 önde girdi. Son çeyrekte koç Sarıca daha az süre alan oyuncularına şans verdi. Maçın son 10 dakikalık diliminde de farkı kontrol eden Karşıyaka mücadeleyi 104-81 kazanmasını bildi.

ERGÜLLÜ MAÇI TAKİP ETTİ

Üst üste istifaların ardından yönetimi düşen Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü, Yalovaspor maçını protokol tribününde değil, saha kenarında izledi. Yeşil-kırmızılı basketbolseverler Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun büyük bir bölümünü doldurup takımını destekledi.