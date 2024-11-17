Kara Kartal’da Rafa suskun

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Rafa Silva da suskun kaldı. Tecrübeli orta saha, sezona iyi bir başlangıç yapsa da ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 13 maçta sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi. Silva tek golünü Konya maçında atarken, tek asistini de Lyon deplasmanında yaptı. Rafa Silva'nın yaşadığı performans kaybı, Beşiktaş'ın aldığı skorları da doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlı takım ligdeki son 5 maçta sadece 1 kez kazanırken 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte 10 puan kaybeden Kara Kartal, zirvedeki Galatasaray'dan da 10 puan uzaklaştı. Portekizli yıldız; TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmuştu. Teknik heyetin milli arada Silva ile özel olarak ilgilendiği ve performansını artırmaya çalıştığı öğrenildi.