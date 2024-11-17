Manisa nihayet

Türkıye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 yendi ve ilk galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine engel olamayan Manisa Basket, soyunma odasına 40-31 geride gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 2 sayıya (50-48) kadar indiren Manisa Basket karşısında 8-0'lık seri yakalayan başkent ekibi, final periyoduna 58-48'lik skor avantajıyla girdi. Son periyotta Besson'un devreye girmesiyle konuk ekip, 34. dakikada öne geçti: 66-67. Fransız basketbolcu Besson'u durduramayan Türk Telekom, son 2 dakikaya 7 sayı geride girdi: 72-79. Dördüncü periyotta 37 sayı bulan ve karşılaşmayı 85-80 kazanan Manisa Basket, bu sezon ilk galibiyetini elde etti. 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Besson, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.