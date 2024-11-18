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Aliağa Petkimspor Tofaş’ı deviremedi

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkimspor Tofaş’ı deviremedi
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, lider Tofaş'a deplasmanda 107-99 mağlup oldu. Dengeli başlayan maçın ilk bölümü karşılıklı basketlerle 10-10 eşitlikle geçildi. Çeyreğin sonunda 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi, ikinci periyotta da farkı açtı. Bu periyotun sonunda toparlanan Petkim farkı eritti ve ilk yarı 49-44 bitti. Üçüncü çeyrekte ev sahibi zaman zaman farkı açsa da Aliağa Petkim maçın içinde kaldı. Son periyotta da rakibini zorlayan İzmir temsilcisi farkı 4 sayıya kadar indirse de maça bir türlü ortak olamadı ve karşılaşmayı Tofaş 107-99 kazandı. Bursa ekibi yenilgisiz liderliğini sürdürürken, Petkim ise 4. yenilgisini aldı.
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