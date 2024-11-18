Denizli yaralı, Turgutlu havalı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta Ege derbisinde Denizlispor sahasında konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu'ya 4-0 yenildi. 6'da kale sahası önünde oluşan karambolde kaleci Ali'yi geçen topa çizgi üzerinde dokunan Mert takımını 1-0 öne geçirdi: 0-1. 30'da Furkan'ın içeri çevirdiği topa Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. 75'te ceza alanı içinde yaşanan karambolde Berat sert ve düzgün vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-3. 83'te Denizli defansının arkasına atılan topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Yunus Emre'nin aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

BU sonuçla Denizlispor iç sahada oynadığı üst üste üçüncü maçından da 4-0'lık yenilgiyle ayrılırken galibiyet hasretini ise 10 haftaya yükseltti. 7 Eylül Turgutlu ise sezonun ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.