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Lideri devirdi zirveye kuruldu

Lideri devirdi zirveye kuruldu

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor taraftarı önünde konuk ettiği lider Silivrispor'u 6-0 yenerek zirve koltuğuna kuruldu. Mücadeleye istekli başlayan kırmızı-siyahlılar henüz 7. dakikada Fatih Üge'nin golüyle 1-0 öne geçti. Aşigolar ilk yarının son dakikalarında 45+1'de Semih Akyıldız ile farkı ikiye çıkarırken, 45+4'te Onur Civelek'in golüyle soyunma odasına 3-0'lık skorla girdi. Uşak temsilcisinde 72'de Semih Akyıldız tekrar sahneye çıkarken kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı. Uşakspor 81'de Selçuk Alibaz ve 86'da Murat Torun ile skoru 6-0'a taşırken, puanını 22'ye çıkardı, averajla liderliğe yükseldi.

(SERVET SARUN)

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