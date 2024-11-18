Merkezefendi kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk galibiyetini 5. haftada evinde Büyükçekmece'yi yenerek ulaşmasına rağmen ligin dibinden kurtulamayan Merkezefendi, 7. haftada yine evinde Bursaspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı. Düşük skorla başlayan karşılaşmanın ilk periyotunda iki taraf da hücumlardan boş döndü. Çeyreğin sonunda konuk ekip 13-18 öne geçse de Denizli temsilcisi ikinci çeyrekte Lomazs ve Cook'un skorer oyunuyla toparlandı. Maçta skor 25-32 iken pota altındaki etkili oyunuyla 8-0'lık bir seri yakalayan Merkezefendi öne geçti: 33-32. Son bölüm serbest atışlardan gelen sayılarla geçildi ve ilk yarı 36-36 eşitlikle sona erdi.

2 DAKİKADA OYUNDAN DÜŞTÜ

Üçüncü çeyrekte iki ekibin de sert savunması sürdü. Başa baş giden bu çeyreğin son 2 dakikasında Merkezefendi hücumda bocalayınca Bursaspor bir anda farkı açtı. Son çeyreğe 53-64'lük skorla girildi. Dördüncü periyotta ev sahibi ekip farkı eritmeye çalışsa da Bursa buna izin vermedi. Konuk ekip, üst üste iki 3 sayı isabetiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. Moladan sonra toparlanan Merkezefendi farkı 8'e kadar eritse de bir türlü maça ortak olamadı. Karşılaşma 72-88 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla 1 galibiyette kalan Merkezefendi averajla ligin son sırasından kurtulamadı. Konuk ekip Bursaspor ise 4. galibiyetini alarak 9. sıraya yükseldi. Maçın en skorer ismi Merkezefendi'de 16 sayı kaydeden Lomazs oldu. Bursaspor'da ise Gavrilovic ve Pipes 15'er, Brown da 14 sayıyla oynadı.