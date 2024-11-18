Önceliğim Bodrum FK

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nın başına geçen genç teknik direktör Volkan Demirel, milli arada önemli açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Bodrum'un manevi öneminin kendisi için çok büyük olduğunu söylerken, İsmet Taşdemir'in attığı sağlam temeli daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti. Volkan Demirel ayrıca bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu sözlerine ekledi.

'DOĞRU ZAMANDA OLMASI LAZIM'

Uzun vadeli hedefleri ile ilgili de konuşan Demirel, "Benim hedefim öncelikle Bodrumspor'da iyi işler yapmak. A Milli Takım ve Fenerbahçe teknik adamlığı benim için hedef mi, hedeftir. Şu an bana gel deseler gelmem. Her şeyin doğru zamanda olması ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Önceliğim Bodrumspor FK" ifadelerini kullandı.