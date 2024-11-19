Bodrum FK’yı telaş sardı

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Bodrum FK, ateş hattına gerileyince telaşlanmaya başladı. Ligde bir türlü beklediği çıkışı yapamayan Muğla ekibi, Sezon başından bu yana 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 11 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 16. sıraya gerileyerek ateş hattına yerleşti. Son 5 maçından galibiyet çıkartamayan Muğla ekibi, yalnızca Kasımpaşa ve Alanya'dan 1 puan alabildi. Son olarak Adana Demirspor karşısında galip gelebilen Bodrum FK, 52 gündür kazanamadı. Yeşil-beyazlı ekip, hafta sonu Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Kötü giden sürece 'dur' demek isteyen Muğla temsilcisi, lideri yenerek moral depolamak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel, oyuncularına kritik karşılaşma öncesi çift antrenman yaptırırken, 'önce durdur, sonra vur' stratejisini uyguluyor.