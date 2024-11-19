Denizlispor’dan rest

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta hedef maçı olan ve 4-0 kaybedilen 7 Eylül Turgutlu 1984 A.Ş maçı sonrası Denizlispor'da işler karıştı. Oynadığı 11 maçta 7 puanda kalan ve galibiyet özlemini 10 maça çıkaran Denizlispor, düşme hattından çıkamadı. Evinde oynadığı son 3 maçı 4-0 kaybeden yeşil-siyahlıların sergilediği futbol, taraftarların tepkisini çekti. Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım alınan yenilginin ardından yaptığı açıklamayla gemileri yaktı, rest çekti. Yıldırım, "Transfer tahtası açılmazsa aralık ayında kayyuma gideriz" diyerek kenti sorumluluk almaya çağırdı.

HOROZ KONGREYE GİDİYOR

Kulüp borçları, transfer yasağı ve yönetim krizine dikkat çeken Yıldırım sorunlara çözüm önerilerini sıralarken 4 Aralık 2024 ve 12 Aralık 2024 tarihlerinde olağanüstü genel kurul yapılacağını da duyurdu. Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu çıkmazda kentin ileri gelenlerine ağır eleştirilerde bulunurken, "Kafasını kuma gömen, projelere köstek olan, sadece konuşup hiçbir şey yapmayan herkes aklını başına almalı" ifadelerini kullandı.

KAYYUMA GİDEBİLİRLER

Göreve geldiklerinde 426 milyon TL olan borcun haziran sonu itibarıyla 450 milyon TL'ye çıktığını ifade eden Yıldırım, aldıkları radikal kararlarla bu borcun 390 milyon TL'ye indirildiğini belirtti. Transfer tahtasının açılması için destek verilmezse yıl sonunda kulübün kayyuma gideceğini açıklayan Yıldırım, "Valilik, belediye, siyasiler ve iş insanları bir çözüm bulamazsa bu tarihi kulübü kaybedeceğiz. Ya bu işi çözmek zorunda kalacaklar ya da tarihe Denizlispor'u bu çaresizliğe iten kişiler olarak geçecekler" dedi.