Göz-Göz çok mutlu

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde ezeli rakibi Karşıyaka'yı deplasmanda 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam eden Göztepe'de moraller yerinde. İzmir Derbisi'ni kazanan Göztepe, zirvede yalnız kaldı. Ligdeki tek namağlup takım olarak Göz-Göz kalırken, Başantrenör Ataman Güneyligil maç sonunda galibiyeti değerlendirdi.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Güneyligil yaptığı açıklamada, "Bu takım arkasında büyük bir desteği hak ediyor. Taraftarımızı bütün maçlarımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Sportif Direktör Pınar Atasever ise, "Hafta içi yaşadığımız sakatlıklar ve talihsizliklere rağmen harika bir oyun ortaya koyduk. Bütün teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Derbi galibiyetimiz taraftarımıza armağan olsun" dedi. İzmir ekibinin voleybolcusu Nursevil Gökbudak da, " Derbi galibiyeti bizim için onur ve gurur kaynağı oldu. Devamının gelmesi için vargücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, ligde önümüzdeki hafta henüz galibiyeti bulunmayan Beykoz'a konuk olacak.