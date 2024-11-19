Karşıyaka’nın 100’ü gülüyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Yalovaspor'u 104-81 mağlup eden Karşıyaka evinde 4'te 4 yaparken, taraftarı önünde 3'üncü kez 100 sayı barajını geçti. Çok güçlü bir hücum performansı sergilediklerini söyleyen Başantrenör Ufuk Sarıca, "Zaten bu alandaki kapasitemiz ortada. Özellikle ribauntları alıp hızlı hücuma çıktığımızda çok etkili olabiliyoruz. Bu kez ekstra yüksek bir yüzdeyle oynadık. Son 4-5 maçtır sahaya yansıttığımız oyunu bir kez daha gösterdik. Bundan dolayı mutluyum. Milli arada dinleneceğiz. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.