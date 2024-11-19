Kuşadasıspor yeniden doğdu

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta ilk 9 maçı puansız geçen ve 10. haftada evinde Tokat Belediye Plevnespor'u yendikten sonra, geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir FSK'yı 3-2'lik skorla deviren Kuşadasıspor adeta küllerinden yeniden doğdu. Aydın ekibi 6 puana ulaşırken, düşme hattının üzerindeki ekip Kırşehir ile puan farkını 4'e düşürdü. Teknik direktör Bayram Sevindik yönetiminde kendine gelen siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine kadar kalan 4 maçta maksimum puanı toplayıp, ikinci devreye moralli girmek istiyor.