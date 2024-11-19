Manisa FK’da Awuku kayıp

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da Ganalı stoper Philippe Awuku'ya ulaşılamıyor. Bir türlü sakatlık ve cezalardan kurtulamayan 24 yaşındaki savunmacı ligin 9. haftasındaki Iğdır FK karşılaşmasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşerken, ardından sakatlığı sebebiyle 2 maçı kaçırdı. Ege ekibinin 2-0 kazandığı Erzurum maçında da yedek kulübesinde sarı kart gören Awuku bu sezonki 4. sarı kartını gördü ve Keçiören maçında da cezalı duruma düştü. Öte yandan takımın deneyimli sol beki Kaan Kanak sakatlığını atlattı ve şans verilmesi halinde Ankara'da forma giyebilecek