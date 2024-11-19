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Merkezefendi komadan çıkamadı

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi komadan çıkamadı
SEZONA kötü bir başlangıç yapan ve üzerindeki ölü toprağını atamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te düşüş sürüyor. Evinde hedef maçlardan birini daha kaybeden Merkezefendi'de başantrenör Zafer Aktaş, mağlubiyeti agresif oynamamalarına ve kötü şut yüzdesine bağladı. Aktaş, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda savunmada istediğimiz kadar agresif olamadık, istediğimiz şut yüzdesini yakalayamadık. Tam geri geldiğimiz anlarda yediğimiz sayılar, bizim kırılmamıza neden oldu" diye konuştu.
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