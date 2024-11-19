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Somaspor kendine geldi

Siyah-beyazlılar şampiyonluk adayı Menemen’i gurbette yenerek düşme potasından uzaklaştı

HABER MERKEZİ
Somaspor kendine geldi
NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı. Üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından ateş hattına yaklaşan siyah-beyazlılar, Menemen FK galibiyetiyle düşme potasının uzağında kaldı. Teknik direktör Erman Güraçar çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerine karşı özellikle ilk yarıda çok üstün oyun oynadıklarını belirten Güraçar, "Maçın ilk devresinde skoru 3-0 yaptık. İkinci yarıda farkı artırabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Bu galibiyet hepimize moral verdi. Takımın özgüveni yerine getiren bir maç oldu. Bundan sonra seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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