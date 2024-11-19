Tire 2021 hayata döndü

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zor günler geçiren Tire 2021 FK deplasmanda aldığı Adıyaman FK galibiyeti ile tekrar hayata dönerken, düşme hattından 3 puan uzaklaştı. Ligin dokuzuncu haftasında Beykoz İshaklıspor'u 3-0 yenen İzmir ekibi, Adıyaman önünde ikinci galibiyetini alırken, başkan Hüma Yüksel futbolcuların sevincine ortak oldu. Teknik direktör Galip Gündoğdu ile yollarını ayıran ve arayışlarına devam ettiklerini belirten başkan Yüksel, "Bu hafta evimizde İnegöl Kafkas'la maçlarımıza ile devam edeceğiz. Alacağımız galibiyetle aramızdaki puan farkını altıya çıkaracağız" dedi.