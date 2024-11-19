Uşakspor’un zirve keyfi

NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Silivrispor'u 6-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu rakibinden devralmanın sevincini yaşıyor. Zirve yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'un takıldığı haftada lider Silivrispor'u bozguna uğratan kırmızı- siyahlılar, 3'üncü sıradan averajla liderliğe yükseldi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Uşakspor, taraftarının önündeki 3 maçlık galibiyet özlemini de dindirdi. Bu hafta deplasmanda Muğlaspor'la karşılaşacak Uşak temsilcisi üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.

BU SEZON YENİ BİR SAYFA AÇTI

Geçen sezon 2. Lig'de topladığı 5 puanla küme düşen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Aşigolar, bu sezon yeni bir sayfa açtı. Kırmızı-siyahlılar geride kalan 11 haftada aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyetle hanesine yazdırdığı 22 puanla zirveye kurulurken büyük bir başarıya imza attı.