Kuşadasıspor’da Doğan dönemi

NESİNE 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da başkanlık koltuğuna Yaser Doğan oturdu. Üç yıl aradan sonra kulübe dönen ve geçmişte Kuşadasıspor'u 3. Lig'e taşıyan kadronun önemli bir parçası olan Doğan, olağanüstü kongrede üyelerin tamamının oyunu aldı. Siyah-beyazlılar, 9 haftalık mağlubiyet serisinin ardından Başkan İsmet Türker'in istifasıyla sarsılmıştı. Öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Doğan, "Devre arasında transferlerle takımı güçlendireceğiz. Play-Off potasına girmek için çalışacağız. Mevcut teknik direktörümüz Bayram Sevindik ile yola devam edeceğiz" dedi. Yeni yönetimde geçmişte Kuşadasıspor'un altın dönemlerinde asbaşkanlık yapan Coşkun Uğraş da yer aldı.