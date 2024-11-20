Kütahya maçında kural hatası iddiası

Nesine 3. Lig'de oynanan Belediye Kütahyaspor- 23 Elazığ FK karşılaşmasında kural hatası yaşandığı iddia edildi. Maçın 83. dakikasında Elazığ FK'da 6 numaralı Boran Tütünci'nin yerine 61 numaralı formasıyla Mert Kurt oyuna girdi. Ancak maç esame listelesinde Mert Kurt'un ismi bulunmuyordu. Müsabaka sonunda Belediye Kütahyaspor yönetimi, maçın gözlemcisine durumu bildirerek kural hatası nedeniyle itirazda bulundu. Elazığ cephesi ise geçmişte bir benzer durum yaşanan Kocaelispor-Giresunspor maçını örnek göstererek böyle bir cezanın olmadığını öne sürdü. Ancak o karşılaşmada kural hatası yapan taraf mağlup olmuştu. Burada ise kural hatası yapan tarafın lehine bir sonuç ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.