Manisa sahasını unutacak

Ege Bölgesi'ni Trendyol 1. Lig'de temsil eden tek kulüp olan Manisa FK, önündeki 14 günlük dilimde adeta evine hasret kalacak. Siyah-beyazlılar, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında üst üste 3 deplasmana çıkacak ve toplam 2 bin 289 kilometre yol yapacak. Cumartesi günü 563 kilometre mesafedeki Ankara'ya gidip Keçiörengücü'nün konuğu olacak Manisa, 30 Kasım'da bu kez bin 388 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır şehrinin takımı Amed FK ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından 4 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 338 kilometre uzaklıktaki Tekirdağ temsilcisi Çorlu 1947 ile karşılaşacak Manisa temsilcisi, 7 Aralık'taki Çorum FK müsabakasıyla evine dönecek.

Öte yandan Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetiştirdiği 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı. Yapılan açıklamada, "Bugüne kadar sayısız futbolcuyu alt yaş kategorilerde milli takımlara gönderen Kulübümüz, akademisinden yetişen 3 genç yeteneği daha A Takım'a çıkardı. Elit A Ligi'nde mücadele eden U17 Takımımızda sergiledikleri performansla dikkat çeken 2007 doğumlu Bulut Uysal, 2008 doğumlu Resül Özmen ve yine 2008 doğumlu Erdem Çakır, A Takımımızla antrenmanlara çıkarak kariyerlerinde yeni bir adım attı. A Takımımıza yükselen genç yeteneklerimizi tebrik ediyor, siyah-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.