Tribünler sakin olsun

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor'un 4-0 yenildiği 7 Eylül Turgutlu 1984 A.Ş maçında yeşil-siyahlı taraftarların futbolculara ve teknik heyete tepkisi karşılaşmanın önüne geçti. Maçı ve yaşananları değerlendiren Horoz'un teknik direktörü Ali Yalçın, taraftarlara seslendi.

'BUNLAR HİÇ HOŞ DEĞİL'

Karşılaşma boyunca tribünlerden edilen 'Formaları çıkarın s.. g..' şeklindeki küfürlerin hiç yakışık almadığını belirten deneyimli teknik adam, "Edilen küfürler ve yuhalamalar hiç hoş değil. Tribünler sakin olmalı. Genç takımız. Futbolcular stresi kaldıramıyor ve zorlanıyorlar. Futbolcular stresi üzerlerinden atamıyorlar, atacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

'SADECE GOLÜMÜZ EKSİKTİ'

Maçı iki kez tekrar izlediğini ifade eden Yalçın, "En çok korner attığımız ve pozisyona girdiğimiz maç oldu. 9 gol pozisyonuna girdik ama golü bulamadık. Gol pozisyonlarımız çok ama skora yansıtamadık. Kontraklar sonucu yediğimiz gollerinin ikisi yan toplardan. Adam paylaşımlarını yapamadık. Top bizi sevmedi. Rakip ise 5 pozisyondan 4'ünü gole çevirdi. Biraz da şansları yanlarındaydı" dedi. Küfür nedeniyle Denizlispor'un PFDK'ya sevki ve seyircisiz oynama cezası gündeme geldi.

KART CEZALISI EMİRHAN EDİRNE MAÇINDA YOK

DENİZLİSPOR defansının en tecrübeli isimlerinden Emirhan Kaşçıoğlu, Turgutluspor maçında yediği kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli isim, bu hafta oynanacak Edirnespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligde 9 maçta forma giyen 23 yaşındaki Emirhan'ın yokluğunda teknik direktör Ali Yalçın'ın formayı kime vereceği henüz netleşmedi.