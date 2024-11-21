Demirel çok iddialı

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, "Yenersek çok güzel bir duygu olur, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım. Hatay'da da yaşadık, inşallah bu sene de Bodrumspor'da yaşayacağız, Allah nasip ederse tabii ki. Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek ukalalık olur. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız" diye konuştu.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

2019-2022 arası G.Saray'da forma giyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Taylan Antalyalı, eski takımına rakip olacak. Ege ekibinin, son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın biletleri tükendi. 3 bin 250 TL ve 15 binTL arasında değişen biletler kısa süre içinde alıcı buldu.