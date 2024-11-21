Denizli’nin hentboldaki gururu

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Ligi 3. hafta mücadelesinde Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, 37-31 kazanmayı bildi.Bu sonuçla Denizli ekibi, hem güçlü rakibini geride bıraktı hem de ligdeki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Zorlu mücadelenin ardından Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı.

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

"Takımımız, güçlü rakibi karşısında sergilediği üstün performans ve mücadele ruhuyla taraftarlarımızı Göztepe galibiyetinden sonra bir kez daha gururlandırdı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Elde edilen bu zafer, sadece sporcularımızın değil aynı zamanda teknik ekibimizin ve tüm kulüp görevlilerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Ayrıca bizlere her daim destek olan taraftarlarımıza ve Denizli halkına teşekkürlerimizi sunarız. Engelleri sporla aşarak daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" denildi.