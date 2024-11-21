Horoz’da aidat gerginliği

DENİZLİSPOR'DA yönetim akar gelir adına maddi kaynak arayışlarını sürdürüyor. Horoz, maddi sıkıntıyı aşmak için aidat borçlarını ödemeyenlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada kongrenin yapılacağı 4 Aralık'a kadar ödeme yapmayanların kongrede oy kullanamayacakları, yıl sonuna kadar 2 yıl üst üste ödemeyenlerin ise üyeliklerinin silineceği belirtildi. Bu çağrı sonrası 3 gün içinde sadece 1 kişinin aidat borcunu ödediğini belirten Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, "İyi günde üye olmak için yarışanlar, kötü günde takımın yanında olmadığı gibi, yıllık 1966 lira olan aidat borçlarının da üstüne yatıyor" dedi.

"ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKACAKLAR"

YILDIRIM, "Neymiş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı davranmışız. Beni kızdırmasınlar, bir dahaki sefere fotoğraflarını yayınlarım. Ya herro ya merro. Herkes elini taşın altına sokacak" ifadelerini kullandı.